Organizaciones de la izquierda opositora emiten comunicado conjunto y convocan a concentración el miércoles 28

Caracas, 26 de enero de 2026.- Un conjunto de organizaciones de la izquierda opositora al gobierno venezolano viene convocando a una concentración de protesta en "¡Rechazo a la agresión militar y la ofensiva imperialista!" , diciendo "¡No a la colaboración neocolonial del gobierno nacional con Trump!" y exigiendo "¡Libertades democráticas para enfrentar las pretensiones neocoloniales y luchar por los derechos del pueblo trabajador!".

La actividad está prevista para el día miércoles 28 de enero y se realizará en la Plaza Morelos, frente a la Defensoría del Pueblo, a las 10 AM. Le será entregada al Defensor del Pueblo una carta contentiva de los planteamientos y exigencias de las organizaciones que la suscriben respecto a la situación nacional imperante en Venezuela a partir de la intervención militar estadounidense ordenada por el gobierno de Donald Trump.

La mayoría de las organizaciones convocantes han venido agrupándose en el espacio unitario conocido como "Encuentro Nacional por la Defensa de los Derechos del Pueblo". Otras organizaciones políticas de la izquierda opositora también convocan y entre todas firman un comunicado unitario que reproducimos a continuación, entre las que se encuentran el PPT- APR, el Partido Comunista de Venezuela (PCV-Dignidad), el Movimiento Popular Alternativo (MPA), Revolución Comunista, la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS), el Partido Socialismo y Libertad (PSL), Marea Socialista, la Unidad Socialista de Los Trabajadores (UST) y el Bloqueo Histórico Popular (BHP).