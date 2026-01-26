(VIDEO) Estados Unidos la amenazó de muerte para que cooperara, declaró Delcy Rodríguez, presidenta encargada

Lunes, 26 de enero de 2026.- Los Estados Unidos me amenazó de muerte, junto con Diosdado y mi hermano Jorge para que cooperáramos tras la captura de Nicolás Maduro, declaró la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, según el diario inglés The Guardian, que rebeló un audio con sus palabras, donde ella relata el episodio, todo esto sucedió en una reunión de información con los influencers del país, que coordinó el entonces ministro de información Freddy Ñáñez, quien grabo en su teléfono, la intervención de Delcy .



Nos dieron quince minutos (15 min) para que tomáramos la decisión sino nos iban a matar, los asesinarían.



