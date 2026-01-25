Hidrocapital anuncia parada de 24 horas en el Sistema Tuy III por labores de mantenimiento mayor

Caracas, 25 ene (2026).— La empresa estatal Hidrocapital ha informado que este lunes 26 de enero se llevará a cabo un despliegue técnico de envergadura en el Sistema de Producción Tuy III, con el fin de ejecutar labores de mantenimiento preventivo y correctivo. Esta jornada, que forma parte del plan de optimización del abastecimiento de agua potable, afectará el suministro en diversas parroquias de Caracas, así como en sectores de los estados La Guaira y Miranda. Según el comunicado oficial, la "fuerza trabajadora del agua" realizará intervenciones técnicas de forma continua para intentar estabilizar y mejorar el flujo hídrico hacia las comunidades que dependen de esta importante arteria de producción.

Debido a la magnitud de los trabajos, el servicio de agua potable experimentará intermitencias y cortes programados por un lapso estimado de 24 horas. Hidrocapital aseguró que las cuadrillas trabajarán sin interrupciones durante toda la jornada para restablecer el ciclo de bombeo lo antes posible, priorizando la recuperación del sistema en las zonas de mayor densidad poblacional. La estatal reiteró que estas maniobras son indispensables para el fortalecimiento del sistema hídrico nacional y para minimizar futuras averías imprevistas en la red.

Ante esta situación, las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía en la Gran Caracas y zonas adyacentes para que tomen las previsiones necesarias y almacenen agua de forma responsable. Se espera que, una vez concluidas las 24 horas del operativo, el servicio comience a normalizarse de manera progresiva en las parroquias afectadas, dependiendo de la presurización de las tuberías y la ubicación geográfica de cada sector.

De acuerdo con el cronograma oficial de Hidrocapital para este lunes 26 de enero de 2026, estas son las principales parroquias y sectores que experimentarán intermitencias o cortes en el suministro de agua debido a la parada del Sistema Tuy III:

Distrito Capital (Municipio Libertador)

El impacto en Caracas es mayor, afectando principalmente al centro, sur y oeste de la ciudad:

23 de Enero: (Todos los sectores y bloques).

Antímano

Caricuao

Coche

El Paraíso

El Valle

La Vega

Montalbán I, II y III

San Juan

San Pedro

Santa Rosalía

El Cementerio

Sucre: (Catia, Propatria y Casco Central).

Estado Miranda

La interrupción afectará tanto a los Altos Mirandinos como a parte del Área Metropolitana:

Municipio Baruta: Parroquias Baruta y El Cafetal (sectores que dependen del bombeo Tuy III).

Municipio Cristóbal Rojas: Parroquias Charallave y Las Brisas (valles del Tuy).

Estado La Guaira

Afectación en el eje costero que recibe agua por aducción desde Caracas:

Catia La Mar: (Zonas residenciales y comerciales).

Carlos Soublette: (Sectores que dependen del suministro directo).

Urimare: (Incluyendo áreas cercanas al Aeropuerto de Maiquetía).

Recomendación Crítica: Se sugiere iniciar el almacenamiento de agua desde hoy domingo 25 de enero, ya que las tuberías comenzarán a perder presión en las primeras horas del lunes.

Ante esta situación, es fundamental que los habitantes de las zonas afectadas tomen las previsiones necesarias para minimizar el impacto de la interrupción del servicio. Se recomienda llenar recipientes de almacenamiento con suficiente agua para cubrir las necesidades básicas durante el período de corte.