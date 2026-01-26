Trump amenaza a Canadá con aranceles del 100% si concreta acuerdo comercial con China

Carney, durante una reciente visita a China, calificó a ?la superpotencia asiática de "socio fiable y predecible" y ?en Davos animó a los líderes europeos a buscar ?inversiones de la segunda mayor economía del mundo

El presidente Donald Trump amenazó el sábado con imponer «aranceles del 100%» a las importaciones canadienses a Estados Unidos si se concreta un acuerdo comercial entre Canadá y China, luego de una asociación entre ambos países anunciada la semana pasada.

Si el primer ministro canadiense, Mark Carney, «cree que va a convertir a Canadá en un ‘puerto de descarga’ para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado», escribió Trump en su plataforma Truth Social.

«Si Canadá hace un acuerdo con China, será inmediatamente objeto de un arancel del 100% sobre todos los bienes y productos canadienses que entren en Estados Unidos", advirtió.

«China se comerá viva a Canadá, la devorará por completo, incluyendo la destrucción de sus negocios, ‌tejido social y ⁠modo de vida en general», escribió Trump en Truth Social.

Carney, durante una reciente visita a China, calificó a ‍la superpotencia asiática de «socio fiable y predecible» y ‍en Davos animó a los líderes europeos a buscar ⁠inversiones de la segunda mayor economía del mundo.

Las tensiones entre Estados Unidos y su vecino del norte han aumentado en ⁠los últimos días.

Trump retiró el jueves una invitación para que ​Canadá se uniera a su iniciativa Junta por la Paz, destinada a resolver conflictos mundiales.

El giro se ​produjo tras el discurso de Carney en el Foro Económico Mundial de Davos, donde denunció abiertamente que las naciones poderosas utilizan la integración económica como ‌arma y los aranceles como palanca, cita La Jornada.

