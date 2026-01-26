Trump amenaza a Canadá con aranceles del 100% si concreta acuerdo comercial con China

El presidente Donald Trump amenazó el sábado con imponer «aranceles del 100%» a las importaciones canadienses a Estados Unidos si se concreta un acuerdo comercial entre Canadá y China, luego de una asociación entre ambos países anunciada la semana pasada.
Si el primer ministro canadiense, Mark Carney, «cree que va a convertir a Canadá en un ‘puerto de descarga’ para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado», escribió Trump en su plataforma Truth Social.
«Si Canadá hace un acuerdo con China, será inmediatamente objeto de un arancel del 100% sobre todos los bienes y productos canadienses que entren en Estados Unidos", advirtió.
«China se comerá viva a Canadá, la devorará por completo, incluyendo la destrucción de sus negocios, tejido social y modo de vida en general», escribió Trump en Truth Social.
Carney, durante una reciente visita a China, calificó a la superpotencia asiática de «socio fiable y predecible» y en Davos animó a los líderes europeos a buscar inversiones de la segunda mayor economía del mundo.
Las tensiones entre Estados Unidos y su vecino del norte han aumentado en los últimos días.
Trump retiró el jueves una invitación para que Canadá se uniera a su iniciativa Junta por la Paz, destinada a resolver conflictos mundiales.
El giro se produjo tras el discurso de Carney en el Foro Económico Mundial de Davos, donde denunció abiertamente que las naciones poderosas utilizan la integración económica como arma y los aranceles como palanca, cita La Jornada.
