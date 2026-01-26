(VIDEO) No dimos ninguna justificación y sin embargo, los estadounidences nos atacaron

Lunes, 26 de enero de 2026.- En un reportaje previo al tres de enero, día del secuestro d Nicolás Maduro y Cilia Flores por fuerzas elites de los Estados Unidos, podíamos ver en el presente video que el comentarista analiza que Trump no había logrado conseguir ninguna justificación para atacar a Venezuela.Y sin embargo , lo hicieron.No necesitaron justificación y actuaron brutalmente, dejando una estela de cadáveres y destrucción, de lo cual, todo parece indicar, no desean hablar y actúan como si nada de esto hubiese pasado.De petróleo es de lo que quieren hablar y negociar.