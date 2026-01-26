(VIDEO) Multitudes alzaron su voz en Anzoátegui para exigir liberación inmediata de presidente Nicolas Maduro y Cilia Flores

Miles de personas se movilizaron este domingo en el estado Anzoátegui para manifestar su respaldo al presidente Nicolás Maduro. La jornada de protesta, que recorrió las principales arterias viales de la entidad, se centró en la exigencia de libertad de la pareja presidencial tras su secuestro el pasado 3 de enero por Estados Unidos (EEUU).

En este sentido, el periodista Pedro Jorge Velázquez, conocido como «El Necio», reportó a través de su cuenta en la red social X el alcance de esta convocatoria. Según el comunicador, la asistencia masiva de los habitantes de Anzoátegui refleja un fenómeno particular de apoyo popular frente a las matrices de opinión internacionales.

En sus publicaciones, Velázquez destacó la presencia de diversos sectores sociales que se sumaron a la caminata bajo consignas de lealtad y soberanía.

Por otro lado, los manifestantes expresaron su rechazo a las presiones externas y reafirmaron la legitimidad del Ejecutivo Nacional. Durante el recorrido, las organizaciones sociales destacaron que estas movilizaciones son una respuesta directa a las agresiones contra la estabilidad democrática del país.

De esta manera, el estado Anzoátegui se suma a otras entidades del país que activaron jornadas de calle para denunciar la detención del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, Cilia Flores.