(VIDEO) Evidencia audiovisual contradice la versión del Gobierno sobre la muerte a tiros de Alex Pretti en Minneapolis

La creciente tensión en Minnesota ha alcanzado un punto crítico tras la difusión de vídeos que desmienten categóricamente la versión oficial ofrecida por la Administración Trump sobre la muerte de Alex Pretti. Mientras el Gobierno federal sostiene que el fallecido era un "peligroso delincuente armado" que opuso una resistencia violenta durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), las grabaciones obtenidas por testigos y difundidas por medios como El País muestran una realidad radicalmente distinta. En las imágenes se observa cómo Pretti, un enfermero y padre de familia de 37 años, es abordado por agentes federales mientras se encontraba desarmado y con las manos en alto, antes de recibir varios disparos a quemarropa que terminaron con su vida de forma instantánea.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, ha reaccionado con dureza ante la difusión de estos materiales, acusando directamente a la Casa Blanca de "difundir mentiras" para encubrir lo que califica como una ejecución extrajudicial. Walz ha denunciado que la narrativa de la Administración, que intentó vincular a Pretti con redes de narcoterrorismo, carece de sustento y solo busca justificar el uso de fuerza letal en estados que se oponen a la política migratoria del presidente. Por su parte, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ha exigido el cese inmediato de las operaciones tácticas de los agentes federales en la ciudad, advirtiendo que la presencia de estas unidades sin coordinación local está provocando un caos que pone en peligro la vida de ciudadanos estadounidenses y residentes por igual.

La situación en las calles de Minneapolis es de máxima alerta, con manifestaciones masivas que exigen justicia y la detención inmediata de los agentes implicados en el tiroteo. La revelación de los vídeos ha servido como catalizador para un movimiento de resistencia civil que cuestiona no solo la legalidad de este operativo específico, sino también la transparencia en la gestión de los fondos billonarios recientemente asignados al Departamento de Seguridad Nacional. Mientras el Gobierno federal insiste en su versión y mantiene el despliegue de refuerzos, la evidencia visual grabada por la ciudadanía se ha convertido en la herramienta principal de la fiscalía local para intentar procesar a los responsables, en lo que ya se considera el mayor desafío jurisdiccional entre el estado de Minnesota y la administración central en lo que va de 2026.

El vídeo como prueba reina: La batalla legal contra la inmunidad federal

El análisis de los vídeos captados por los ciudadanos ha cambiado por completo el panorama jurídico del caso de Alex Pretti. Expertos en derechos civiles sostienen que la nitidez de las imágenes, que muestran a Pretti con las manos visibles y en una postura de no confrontación, anula la doctrina de "miedo razonable" que los agentes del ICE suelen invocar para justificar el uso de fuerza letal. En los tribunales federales, esta evidencia visual es ahora la pieza central para intentar romper la "inmunidad calificada" de los agentes involucrados.

La fiscalía del condado de Hennepin ha señalado que el vídeo no solo sirve para identificar a los tiradores, sino para demostrar una posible conspiración para obstruir la justicia, dado que la versión oficial escrita por el DHS minutos después del incidente fue contradicha punto por punto por la grabación digital. Este caso podría sentar un precedente histórico en 2026, obligando a una revisión de la autoridad de los agentes federales para actuar con fuerza letal en estados que tienen leyes de uso de fuerza más estrictas que las federales.