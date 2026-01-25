Trump defiende a los "patriotas" del ICE y acusa al gobernador y el alcalde de Minesota de "incitar a la insurrección"

Credito: Composición Aporrea-web

25-01-26.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado (24.01.2026) que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minéapolis, Jacob Frey, están "incitando a la insurrección", después de que un agente federal disparara y matara esta misma jornada a un residente de Minéapolis, en medio de crecientes protestas por el despliegue de agentes del ICE en operativos antiinmigrantes.



"¡El alcalde y el gobernador están incitando a la insurrección con su retórica pomposa, peligrosa y arrogante!", escribió el mandatario republicano en su red social, Truth Social. Trump también publicó una imagen de lo que, según él, era el arma del fallecido. "Esta es el arma del pistolero, cargada (¡con dos cargadores adicionales completos!) y lista para usar", anotó en su mensaje.



El republicano calificó a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de "patriotas" y los felicitó por haber "arrestado y expulsado ​​de Minnesota" a 12.000 criminales inmigrantes ilegales, "muchos de ellos violentos". En su mensaje, también acusó a las autoridades de Minnesota de orquestar un "encubrimiento" en un intento de defraudar al Gobierno federal.



Ocho años de experiencia

Las autoridades federales informaron este sábado que el agente que mató de un disparo a un hombre de 37 años en el marco de las redadas masivas contra migrantes en la ciudad de Mineápolis tiene ocho años de experiencia trabajando en la Patrulla Fronteriza (USBP, por sus siglas en inglés). Imágenes publicadas en internet muestran a más de media docena de agentes forcejeando con el hombre antes de dispararle.



Según informó el jefe de Policía de Mineápolis, Brian O'Hara, el hombre fallecido era un varón blanco de 37 años que aparentemente disponía de permiso de armas y que no había tenido incidentes reseñables con las fuerzas de seguridad. El pasado 7 de enero, agentes de ICE mataron a tiros a una mujer de 37 años, Renee Good, en su vehículo en el transcurso de un operativo.



Estos dos hechos, ocurridos con pocos días de diferencia, llevaron al gobernador Walz y a otras autoridades locales a pedir a Trump que ponga fin a las operaciones de los agentes antiinmigración en el estado.



*DW con información de EFE, AFP