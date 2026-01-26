(VIDEOS) Delcy Rodríguez: Reforma de la Ley de Hidrocarburos busca transformar recursos petroleros en salarios, alimentos y salud

Durante una visita oficial a la Refinería de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en el estado Anzoátegui, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, destacó que la reforma de la Ley de Hidrocarburos tiene como objetivo convertir los recursos petroleros en beneficios tangibles para el pueblo venezolano.



"Esos barriles deben convertirse en calidad de vida para nuestro país", afirmó Rodríguez, señalando que los campos petroleros que actualmente requieren inversión deben ser activados para que sus barriles se traduzcan en salario, alimentación, salud, agua, electricidad y vialidad.



La mandataria también hizo referencia al respaldo institucional en torno a esta reforma, citando al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien enfatizó la necesidad de canalizar los recursos energéticos hacia el desarrollo social.



Rodríguez concluyó reiterando el compromiso del Gobierno Bolivariano con la defensa de la soberanía nacional y expresó su apoyo al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama Cilia Flores, a quienes calificó como "inocentes y valientes".