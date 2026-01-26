Campesinos venezolanos eligen este domingo a sus representantes nacionales

Este domingo se lleva a cabo la elección nacional de los Consejos Campesinos, proceso que definirá a los voceros de la Unión Nacional Campesina Ezequiel Zamora, considerada la principal fuerza orgánica del sector productivo primario del país.

El evento marca el cierre de un ciclo electoral iniciado el 11 y 18 de enero, cuando se eligieron los voceros municipales y estadales, respectivamente, con la participación de miles de productores en todo el territorio nacional.



En la jornada anterior fueron electos 150 voceros estadales (75 principales y 75 suplentes), surgidos de las bases campesinas en los 321 municipios del país.

El ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, Julio León, destacó que esta estructura democrática garantiza legitimidad y protagonismo real de los productores en el diseño de las políticas económicas del sector.

Bajo las directrices de recuperación económica impulsadas por el presidente Nicolás Maduro y ejecutadas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, los nuevos representantes asumirán retos estratégicos como la sustitución de importaciones, la caracterización territorial y el impulso de una agricultura sostenible.

Con la elección de este domingo, el movimiento campesino ratifica su compromiso con un modelo económico autogestionario y participativo, orientado a garantizar la soberanía alimentaria de las familias venezolanas.