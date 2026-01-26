Rusia solicitó a EEUU la liberación de Maduro y Cilia Flores sin descartar la posibilidad de concederle asilo político

"El primer paso, sin el cual todo lo demás queda en pura hipótesis, es la liberación de Maduro y su esposa", declaró el viceministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Ryabkov, a TASS en una entrevista.

Rusia insiste en la liberación del presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado de Venezuela a Estados Unidos junto a la primera dama, Cilia Flores, declaró el viceministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Ryabkov, a TASS en una entrevista.



"El primer paso, sin el cual todo lo demás queda en pura hipótesis, es la liberación de Maduro y su esposa", dijo el alto diplomático, respondiendo a una pregunta sobre si Rusia estaría dispuesta a conceder asilo a Maduro en caso de ser liberado. "Pero dado que esto (a captura) ha ocurrido, es necesario insistir en la liberación del presidente venezolano", señaló Ryabkov.

El Gobierno de la Federación de Rusia alzó su voz en los escenarios internacionales para denunciar el secuestro y traslado forzoso del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro.



"Cuál será la siguiente disposición es una cuestión aparte. Y ahora mismo no hay motivo para hablar de ello", añadió el viceministro de Asuntos Exteriores.

El 5 de enero, al salir de la sala del tribunal en el Bajo Manhattan, Maduro gritó que era un prisionero de guerra.



Estados Unidos atacó objetivos civiles y militares en Venezuela el pasado 3 de enero, logrando el secuestro del presidente y su esposa, quienes actualmente se encuentran recluidos en un centro de detención en Nueva York.