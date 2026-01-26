China acusa de "corrupción" al general de más alto rango de su ejército

Zhang Youxia, general de más alto rango del Ejercito chino Credito: Reuters

26-01-26.-El Ejército de China detalló este domingo (25.01.2026) las razones por las que se abrió una investigación contra el general de más alto rango del país, Zhang Youxia, al que acusa de "menoscabar" la autoridad del presidente Xi Jinping, de exacerbar los problemas de corrupción o "dañar" los programas de preparación para combate real.



Un editorial publicado en el PLA Daily, el diario oficial del Ejército Popular de Liberación (EPL), apunta que las pesquisas anunciadas en la víspera contra Zhang y también contra el jefe del Departamento del Estado Mayor Conjunto de la Comisión Militar Central (CMC, máximo órgano dirigente del Ejército), Liu Zhenli, muestra que "la tolerancia en la lucha contra la corrupción no está permitida".



Zhang, de 75 años, es vicepresidente primero de la CMC, lo que le sitúa como 'número 2' militar del país con un rango tan solo por detrás del de Xi, que encabeza ese organismo, y también es uno de los 24 miembros del Politburó, el segundo escalafón de mando del gobernante Partido Comunista (PCCh).



Acusación de corrupción



El general Zhang era considerado como figura clave en los planes de Xi de modernizar las Fuerzas Armadas y también como el aliado castrense más cercano del presidente.



Según fuentes anónimas citadas por el diario hongkonés South China Morning Post, la acusación contra Zhang -que habría sido detenido el pasado lunes- es por corrupción y "no controlar" a colaboradores cercanos y familiares, y por no trasladar los problemas a la cúpula del Partido en primera instancia.



Tanto Zhang como Liu, héroes de guerra condecorados y los únicos miembros de la directiva de la CMC con experiencia real de combate -ambos participaron en las campañas contra Vietnam a finales de los 70-, habían estado ausentes de un seminario del PCCh presidido por Xi esta semana, lo que desató especulaciones sobre su paradero.



Las purgas no cesan



Desde su llegada al poder en 2012, Xi ha impulsado sucesivas purgas en la cúpula de las Fuerzas Armadas, unos movimientos destinados tanto a combatir la corrupción entre sus filas como a reforzar la lealtad de los mandos castrenses al PCCh y a su liderazgo.



Durante el tercer mandato de Xi, que arrancó en 2022, la CMC redujo de siete a cuatro el número de sus miembros como consecuencia de estas purgas, la estructura más reducida desde el final del maoísmo en 1976.



Comandantes de las distintas ramas de las fuerzas armadas, comisarios políticos e incluso ministros de Defensa han estado en el punto de mira estos últimos años, con un punto culminante en octubre del año pasado, fecha en que las autoridades chinas anunciaron la expulsión del Ejército y del PCCh de hasta nueve generales.





*DW con información de efe, dpa