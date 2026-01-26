Rusia comenta el desarrollo de las relaciones con Venezuela

El desarrollo de las relaciones con Rusia es una de las cuestiones prioritarias para Venezuela, declaró este lunes el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov.

"Tenemos nuestras propias relaciones bilaterales, tenemos toda una serie de proyectos cuya continuación nos interesa, tenemos nuestras inversiones en Venezuela", explicó.

"Para Venezuela también, a juzgar por lo que nos dicen desde Caracas, la continuación del desarrollo de unas relaciones mutuamente beneficiosas con Rusia es una de las cuestiones prioritarias", concluyó.

Estas declaraciones se hicieron en el contexto de la reciente agresión de EE.UU. contra el país latinoamericano, donde a principios de enero Washington llevó a cabo un ataque a gran escala y secuestró al presidente Nicolás Maduro junto con su esposa, la primera dama Cilia Flores.