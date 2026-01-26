Diversas ONGs reportaron al menos 80 excarcelaciones este #25Ene

26.01-26.-Diversas organizaciones no gubernamentales y dirigentes políticos reportaron excarcelaciones de presos políticos durante la jornada de este domingo 25 de enero, como parte de un proceso que se reactivó desde la madrugada tras varios días sin avances significativos.El presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, informó a través de sus canales oficiales que, hasta el momento, la organización ha verificado al menos 80 casos de liberación en todo el país, aunque advirtió que la cifra podría aumentar a lo largo del día conforme se confirmen nuevas excarcelaciones.Liberan a abogado de Foro PenalPor su parte, el vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, confirmó la liberación de Kennedy Tejeda Jiménez, abogado voluntario de la organización, quien permanecía detenido desde el 2 de agosto de 2024.Tejeda fue arrestado en un comando de la Guardia Nacional en el estado Carabobo cuando intentaba defender y brindar asistencia legal a jóvenes detenidos durante las protestas posteriores a la elección presidencial de julio de ese año. En su momento, le fueron imputados los cargos de terrorismo y discurso de odio, en lo que Foro Penal denunció como un intento de criminalizar su labor como defensor de derechos humanos.Dirigentes sindicales y políticos entre los excarceladosEntre las personas liberadas este domingo también se encuentra Carlos Alberto Gómez Durán, presidente del Sindicato Unitario del Magisterio del estado Mérida (SUMA), cuya detención había sido registrada en mayo de 2025. Su excarcelación fue difundida por la organización Educadores Mérida y ratificada por el dirigente político Antonio Ecarri.Ecarri también informó sobre la salida de Yerry Agreda, militante del partido Alianza Lápiz, detenido en el estado Aragua.Verificaciones se intensificaron de madrugadaLa activista Delsa Solórzano detalló que el proceso de verificación de excarcelaciones, realizado en conjunto con familiares y defensores de derechos humanos, se reactivó con fuerza durante la madrugada de este domingo, luego de varios días sin que se registraran avances en la emisión de boletas de libertad.De acuerdo con el balance preliminar de las organizaciones civiles, las excarcelaciones benefician a personas que permanecían privadas de libertad en distintos centros de reclusión del país por motivos políticos. Las ONG continúan desplegadas en las adyacencias de los recintos penitenciarios para documentar la identidad de los liberados y el estatus legal de sus causas, en medio de denuncias por falta de información oficial y retrasos en los procedimientos.Las organizaciones reiteraron que el proceso sigue en desarrollo y que solo se consideran confirmados los casos debidamente verificados, mientras continúan las labores de monitoreo en todo el país.