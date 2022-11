SOS Orinoco denuncia la gravedad del Arco Minero y la minería ilegal en la Amazonía venezolana

El Arco Minero contamina las aguas de los ríos y también los suelos Credito: SOS Orinoco

25-11-22.-La situación del Arco Minero del Orinoco (AMO) y la minería ilegal en Venezuela es cada vez más grave y preocupante, puesto que el ecocidio desmedido está amenazando a zonas protegidas como el Parque Nacional Canaima y el Salto Ángel.



Cristina Burelli, fundadora de la ONG SOS Orinoco, aseguró en el programa En Confluencia de Radio Fe y Alegría Noticias que el Arco Minero “no es estrictamente lo que el régimen nos quiere hacer pensar, que es un área geográficamente delimitada que vemos en los mapas”.



Detalló que además de que la minería abarca 12% del territorio nacional, el Arco Minero es una política que está devastando la Amazonía venezolana “incluyendo sus áreas protegidas, como son los parques nacionales, monumentos naturales, reservas de biosferas y territorios indígenas.



Arco Minero o política minera



Burelli explicó que desde SOS Orinoco se refieren al Arco Minero como una “política minera” porque “no se respetan todas las limitaciones que tienen las leyes venezolanas para hacer minería en áreas protegidas”.



Asimismo, apuntó que el AMO se decretó ilegalmente en 2016 y nunca se hicieron los estudios ambientales y de impacto adecuados para evaluar el trabajo minero en territorios indígenas.



“Realmente se hicieron unos estudios muy superficiales que no cumplían con los requerimientos para decretar esta enorme zona abierta a la minería”, dijo Burelli.



Además, enfatizó que en la zona minera existen áreas protegidas y reservas forestales y también “muerde” parte del Parque Nacional Caura. Ahora se está expandiendo hacia el Parque Nacional Canaima, que es sitio Patrimonio Mundial de la UNESCO proclamado en 1994.



Zonas buffer y consecuencias



SOS Orinoco contabiliza al menos 59 sectores mineros (zonas buffer) que se distribuyen entre 1.540 hectáreas, las cuales se van extendiendo anualmente; en total 80 hectáreas por año. “Esto es una vergüenza y lamentablemente eso continúa”, lanzó Burelli sobre la situación del AMO.



La consecuencia de la minería ilegal y el Arco Minero no únicamente se limita a la tala de árboles y destrucción de sabanas, sino también se traduce en la contaminación del agua y los ríos por la presencia del mercurio que se usa para amalgamar el oro.



Recientemente en Twitter, SOS Orinoco documentó la expansión de una pequeña mina que prácticamente no existía en 2020, pero actualmente pudieron verificar que se ha expandido hasta el río Carrao, que está cerca del Salto Ángel.



La acumulación de sedimentos, por otro lado, es otro de los factores que influye en la contaminación de los ríos y embalses. Burelli vaticina que si la situación sigue empeorando, es probable que la vida útil de la Central Hidroeléctrica Manuel Piar (Guri) se acorte y vuelvan los cortes eléctricos.



¿Qué dice la UNESCO sobre el Arco Minero?



De acuerdo a Burelli, desde 2018 SOS Orinoco ha estado enviando a la UNESCO material fotográfico con tomas aéreas sobre las minas activas e inactivas, así como la expansión del Arco Minero hacia el Parque Nacional Canaima.



Gracias la presión hecha desde la ONG y la UNESCO, el Estado venezolano finalmente envió en 2021 un informe preliminar sobre la situación de Canaima. Esto tuvo como resultado que la preparación de una “misión reactiva” de la organización para ir al Parque Nacional Canaima y revisar las condiciones de la zona.



Se espera que la visita de la UNESCO se dé en las próximas semanas. Sin embargo, aún se encuentran negociando con el Estado venezolano para que la misión finalmente tenga autorización y acuda al Parque Nacional Canaima.

