Gaceta extraordinaria nº 6.932 jueves 09 de octubre 2025

Gaceta Oficial 6932 del jueves 9 de octubre de 2025

Official Gazette 6932 of Thursday, October 9, 2025.

SUMARIO

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Sentencia de la Sala Constitucional que declara la CONSTITUCIONALIDAD del Decreto 5167 de fecha 8 de octubre de 2025, publicado en la Gaceta Oficial 6931. Extraordinario de la misma fecha, mediante el cual el Presidente de la República prorroga por sesenta (60) días la vigencia del Decreto 5157, dictado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el cual se declaró el Estado de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su ordenamiento jurídico, por un lapso de sesenta (60) días, conforme al artículo 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.