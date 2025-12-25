Ministro Cabello ordena detenciones por uso de luces LED en carreteras

Diosdado Cabello, ministro de Interior de Venezuela Credito: Web

25-12-25.-Diosdado Cabello, vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, advirtió que los conductores que utilicen faros LED de altos lúmenes serán detenidos y sancionados.



Durante un recorrido nocturno por el municipio Chacao, Cabello, quien también es ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, destacó que estas luces representan un riesgo para otros automovilistas, ya que pueden afectar la visibilidad.



"Anoche, mientras transitábamos por esta avenida, nos encontramos con dos vehículos que llevaban luces LED que deslumbran a cualquiera. Esto no debe utilizarse ni en la ciudad ni en las carreteras, porque pone en peligro a los venezolanos", afirmó.



En consecuencia, ordenó a los cuerpos policiales de tránsito que detengan de inmediato a quienes utilicen este tipo de luminarias en sus vehículos.



"Cualquier conductor que lleve estas luces a partir de ahora debe asumir su responsabilidad. Los organismos de vigilancia de tránsito deben cumplir con su deber; quien las porte debe ser detenido de inmediato, ya que pueden causar accidentes graves y poner en riesgo a familias enteras", concluyó.

