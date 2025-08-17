APUCV rechaza ataques contra dos académicos por críticas al Arco Minero

Credito: Web

17-08-25.-La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv) rechazó este sábado las afirmaciones difundidas por medios de comunicación del Estado contra los académicos Edgardo Lander, profesor de la Escuela de Sociología de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y Francisco Javier Velasco, director del Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes).



Ambos docentes, afiliados a la Apucv, han dedicado su trayectoria académica a la investigación y reflexión sobre temas nacionales. La asociación recordó que uno de los fines esenciales de la universidad es “colaborar en la orientación de la vida del país mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales”, lo que en este caso se traduce en el análisis de la problemática ecológica vinculada al denominado Arco Minero.



La organización manifestó también su preocupación por la “reiterada práctica” de medios estatales de estigmatizar la labor de observación independiente que realizan Organizaciones No Gubernamentales junto a académicos en diversas áreas del quehacer nacional.



La libertad académica es un derecho humano y principio angular de la autonomía universitaria. Su ejercicio, libre de presiones, debe promoverse y garantizarse”, expresó la Apucv en un comunicado.



Finalmente, la asociación instó al Gobierno a considerar los aportes de docentes e investigadores venezolanos como contribuciones destinadas al esclarecimiento de los problemas del país y a la construcción de soluciones.

La fuente original de este documento es:

VF (https://diarioversionfinal.com/ciudad/profesores-de-la-ucv-rechazan-ataques-contra-academicos-por-criticas-al-arco-minero/)