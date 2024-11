Cuestionan plan de reforestación anunciado por el Gobierno nacional en el Arco Minero

Credito: RFA

02-11-24.-El Gobierno nacional anunció un plan de de reforestación y restauración ecológica en el Arco Minero del Orinoco.



Esta iniciativa se enrumba a la recuperación ambiental en una región que ha enfrentado serios desafíos debido a la minería ilegal.



Héctor Silva, actual presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico y presidente de Minerven, explicó que se trata de la reforestación de 8.800 hectáreas con Acacia mangium.



Se trata de una especie conocida por su capacidad para mejorar la calidad del suelo y proporcionar hábitats para diversas especies, puede contribuir a la restauración de la biodiversidad en el área.



Sin embargo, es importante que este proyecto incluya también medidas de seguimiento y evaluación para asegurar que las acciones de reforestación tengan el impacto deseado y que se respeten los derechos de las comunidades locales.



El ingeniero forestal José Rafael Lozada afirmó que el proyecto anunciado no tiene garantías para su funcionamiento.



“Yo tengo muchas dudas de que eso funcione. Más del 90 % de la minería es ilegal, anárquica y desordenada. No hay un ordenamiento real de las áreas donde se puede hacer y donde no se puede hacer minería”, dijo.



Agregó que no hay ninguna garantía de que el área donde ahora se hace la reforestación. “Después a mediano o largo plazo no vuelven a explotar y tumban los arbolitos que plantaron”.



Asimismo, el ingeniero mencionó que ningún programa de recuperación incluye la biorremediación de mercurio y la restauración de las topografías.



“Ya hay reportes de que hay formas de reabsorber ese mercurio que está en los ecosistemas. Yo nunca he visto un experimento de eso en Venezuela”, señaló.



El especialista comentó que la especie Acasia Magnum no es la apropiada para recuperar las áreas degradadas por minería.



Además, dijo que la plantación debe tener mantenimiento para proteger de las amenazas de plagas, malezas e incendios, de lo contrario, las plantas no sobrevivirán en el tiempo.

