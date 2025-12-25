Cabello: Venezuela responderá militarmente si Trinidad "presta su territorio" para una agresión

25-12-25.-En un contexto de creciente tensión geopolítica en el Caribe, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, emitió este lunes una severa advertencia dirigida al Gobierno de Trinidad y Tobago. El alto funcionario alertó que la administración de Nicolás Maduro no dudará en responder si la nación insular facilita su geografía para la ejecución de una ofensiva militar contra Venezuela, en medio de la escalada de hostilidades con Estados Unidos y la presencia de personal castrense norteamericano en la zona.

Durante una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello enfatizó que, aunque la postura de Caracas es pacífica, la defensa de la soberanía es irrenunciable. «Venezuela no pelea con nadie. Pero no nos dejan alternativa a nosotros. Si Trinidad presta su territorio para atacar a Venezuela, nosotros tenemos que responder», sentenció.

«No nos queda otra»

El también secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) justificó una eventual maniobra defensiva argumentando que, ante un escenario de agresión facilitado por un país vecino, «no nos queda otra» opción que actuar. Según el dirigente, la doctrina detrás de esta decisión será «siempre para evitar que nos ataquen» y garantizar la integridad territorial.

Cabello acusó directamente a la Casa Blanca de orquestar este escenario de confrontación regional. El ministro denunció que las autoridades estadounidenses «están usando a Trinidad contra Venezuela, utilizando territorio de Trinidad contra Venezuela».

No obstante, el funcionario hizo una distinción entre las decisiones gubernamentales y el sentir de la población trinitense, asegurando que «ese pueblo no está de acuerdo con eso». «No, no está de acuerdo», reiteró Cabello, recordando los lazos históricos de vecindad al afirmar que ambas naciones han «vivido siempre en paz».

Tensión diplomática y disputa petrolera

El pronunciamiento del ministro surge pocos días después de que la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, declarara públicamente que la «mejor defensa» para su país radica en la cooperación militar con Washington, una postura que ha encendido las alarmas en el Palacio de Miraflores.

Asimismo, Cabello se refirió a las recientes amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien la semana pasada advirtió con intensificar las acciones contra el Gobierno venezolano si no se entrega «de inmediato» un petróleo que el mandatario norteamericano califica como «propio».

Frente a estas exigencias, Cabello rechazó la narrativa de Washington y defendió la postura nacional: «la indignación que tiene nuestro pueblo ante semejantes acusaciones (de) que Venezuela se ha robado no sé qué cosa, a no sé quién».

*Con información de Europa Press.