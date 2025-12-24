Delcy Rodríguez: "La esencia del gobierno de EEUU es robarse las riquezas naturales de Venezuela"

“Hoy vemos los actos de piratería por parte del gobierno de EEUU robándose petróleo venezolano, por eso hemos dicho que se cayeron las caretas por que no hay discurso que ampare lo que son: unos ladrones”, afirmó.

Durante la entrega de juguetes a niños y niñas de la parroquia La Pastora en Caracas este martes 23 de diciembre, en el contexto de la jornada «Hallacazo», la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, aseguró que la esencia del Gobierno de Estados Unidos (EEUU) es apoderarse de las riquezas naturales de Venezuela.

En este sentido, Delcy Rodríguez acusó a la administración estadounidense de Donald Trump de realizar actos de piratería. Asimismo, señaló que con estas acciones se han caído las caretas.

Posteriormente, Delcy Rodríguez destacó los avances económicos del país. Al mismo tiempo, precisó que, junto al presidente Nicolás Maduro, se realiza un balance de los 14 motores productivos, lo cual demuestra que el 2025 es un año de ímpetu para las capacidades industriales y la recuperación en la provisión de alimentos.

Finalmente, la también titular de la cartera para Hidrocarburos destacó el cumplimiento de una meta clave en el sector hidrocarburos. "No hay amenaza posible", expresó, revelando que este mes se alcanzó la producción de un millón 200 mil barriles diarios. Objetivo establecido originalmente para el cierre del año 2025.