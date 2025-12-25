Un millón y medio de gazatíes perdieron sus hogares por la agresión israelí

Gaza quedó totalmemte destruída

25 de diciembre de 2025.- Un millón y medio de ciudadanos perdieron sus hogares como resultado de la continua agresión israelí contra Gaza, lo cual exacerbó la crisis humanitaria y provocó un masivo desplazamiento interno, advirtió hoy la Red de ONG palestinas.



Amjad Al-Shawa, director de la organización en el enclave costero, alertó que cientos de familias carecen de refugio adecuado en medio de la caída de las temperaturas y las lluvias invernales.



Las prioridades de la respuesta humanitaria se centran en apoyar a los hogares encabezados por mujeres, los ancianos, las personas con discapacidad y los amputados, además de los huérfanos, subrayó.



Al-Shawa acusó a Israel de destruir la mayoría de las sedes de las organizaciones de la sociedad civil palestina durante la guerra iniciada en octubre de 2023.



También criticó la disminución de la financiación humanitaria asignada a Gaza, lo cual afectó las capacidades de las ONG de brindar ayuda.



Esta semana, la Sociedad de Ayuda Médica de la Franja de Gaza alertó sobre el empeoramiento de las condiciones de salud de los pacientes con enfermedades crónicas allí ante la grave escasez de medicamentos.



El director del organismo, Muhammad Abu Afash, destacó que cientos de pacientes enfrentan graves riesgos de salud como resultado de la interrupción del tratamiento.



Unos mil 200 murieron debido a la falta de medicamentos necesarios, lamentó Abu Afash.



También las autoridades de la Franja acusaron a Israel de limitar la entrada de medicinas y suministros vitales para salvar vidas como parte de una política de estrangulamiento contra el territorio.



Desde la entrada en vigor del alto el fuego, el 10 de octubre, ese país solo permite la entrada de materias primas o suministros de emergencia de forma limitada, afirmó Ismail al-Thawabta, jefe de la Oficina de Medios del Gobierno en el enclave.



El funcionario condenó la negativa a autorizar el ingreso de equipamiento especializado, instrumentos quirúrgicos avanzados, dispositivos ortopédicos y medicamentos para enfermedades crónicas y cancerosas.



“Recientemente hemos sido testigos de una paralización total o parcial de las operaciones quirúrgicas en varios hospitales debido al agotamiento de insumos básicos e instrumental quirúrgico”, apuntó.



Por su parte, el Ministerio de Salud en el territorio acusó al vecino país de librar una guerra de exterminio.



Este nuevo crimen pone en grave peligro la vida de decenas de miles de personas enfermas y heridas, advirtió Alaa Halas, director del Departamento de Atención y Farmacia de esa la cartera.



Unas 10 mil operaciones quirúrgicas están amenazadas de ser detenidas por las consecuencias de la escasez de suministros y medicamentos necesarios para realizarlas, señaló.