Maduro asegura que "bajo ninguna circunstancia" vivirá fuera de Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Credito: Archivo-Web

25-12-25.-El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este martes su intención de residir permanentemente en el país, desestimando la posibilidad de establecerse en el extranjero. Durante su intervención en la Expo Motores Productivos, el mandatario recordó su experiencia juvenil en el exterior y enfatizó su arraigo al territorio venezolano.



​«Yo le decía en estos días a Cilia: yo jamás, nunca en la vida, bajo ninguna circunstancia podré vivir fuera de mi patria Venezuela», declaró Maduro. El gobernante relató que su única estancia prolongada fuera de las fronteras ocurrió entre 1986 y 1987, cuando vivió un año en Cuba. «Yo estaba desesperado por volver a Venezuela y era un chamo de 24 años», rememoró sobre aquel periodo.



​Maduro describió su malestar cuando debe ausentarse del país por compromisos internacionales. «Cuando vamos a una gira larga y ya voy por el día 8, 9, 10 lo que estoy es que me pican los pies y cuando aterrizo en Maiquetía lo que siento es felicidad», aseguró. Asimismo, proyectó su futuro y el de su entorno familiar dentro de la nación. «En esta tierra seguiremos viviendo por los siglos de los siglos con nuestros nietos, nietas y toda la familia, porque Venezuela es única», aseveró.



​Estas declaraciones surgen semanas después de que el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, manifestara que las puertas de su país están abiertas para Maduro. De igual forma, el gobierno de Colombia ha mencionado anteriormente la posibilidad de ofrecer asilo en el marco de una eventual transición política bajo presión de Estados Unidos.



​El mandatario finalizó su discurso ratificando su compromiso de permanencia: «En Venezuela, por siempre, amándola, viviendo en ella y construyendo hacia un futuro promisor».

