Padrino López dice que lo que pase en Venezuela definirá "el nuevo orden mundial"

Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela Credito: Web

25-12-25.-El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, auguró que lo que pase en el país definirá «el nuevo orden mundial», en un contexto de tensión marcada por el despliegue aeronaval de Estados Unidos en el mar Caribe.



«Lo que pase hoy en Venezuela definirá el nuevo orden mundial y veremos si es un mundo abierto a la cooperación, a las relaciones de respeto con los Estados; un mundo donde se respete el concepto de soberanía, el derecho internacional o un mundo llevado por el caos, la fuerza», subrayó en una transmisión este miércoles del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).



Asimismo, afirmó que Venezuela está luchando no por «antojo», sino por su libertad, todo esto -dijo- en un «año inédito» y en medio de la «escalada de agresión» sobre el país.



«Nosotros estamos jugando un papel trascendental en la humanidad (…). Con nuestra determinación de pueblo libre estamos diciendo qué camino queremos tomar: si el camino del vasallaje o el camino de la luz», expresó el funcionario.



Padrino dijo que «ha llegado la hora de las definiciones, de la lealtad a la patria», de «decirle al mundo» que en Venezuela «hay un pueblo libre».



«Gratitud es lo que siente hoy mi corazón por todo el desprendimiento, toda la valentía, todo el coraje, toda su resiliencia, toda esa fuerza espiritual que emana de cada uno de sus corazones para tener un país como lo ven hoy en día: asediado, agredido, pero en paz», expresó.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)