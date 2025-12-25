Más de 100 detenidos en Turquía por sospecha de nexos con Estado Islámico

Operativo policial en Turquía

25 de diciembre de 2025.- La policía turca realizó redadas simultáneas en 124 ubicaciones y detuvo a más de un centenar de presuntos miembros del grupo Estado Islámico que supuestamente planeaban ataques contra celebraciones de Navidad y Año Nuevo.



La Fiscalía de Estambul afirmó en un comunicado que las autoridades recibieron información de que la organización extremista había emitido un llamado a la acción, particularmente contra no musulmanes, durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.



La oficina emitió órdenes de arresto para 137 sospechosos, de los cuales 115 fueron detenidos. Durante las redadas, los agentes también incautaron muchas armas de fuego, cartuchos y documentos organizativos.



La operación antiterrorista aún está en curso.