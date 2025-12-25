Papa León XIV condena el camino de la guerra en su homilía de Navidad

Papa León XIV durante la misa de Navidad

25 de diciembre de 2025.- El papa León XIV condenó el camino de la guerra y las “heridas abiertas” que dejan los discursos conflictivos en el mundo. Durante su homilía de Navidad, el pontífice se refirió especialmente a la crisis humanitaria en la Franja de Gaza.



​En la misa celebrada en la basílica de San Pedro, en el Vaticano, el líder religioso señaló: “frágil es la carne de las poblaciones indefensas, probadas por tantas guerras en curso o terminadas, que dejan escombros y heridas abiertas”.



León XIV recordó también a los miles de gazatíes que enfrentan el invierno en condiciones extremas, refugiados en tiendas de campaña expuestas a la lluvia y al frío.



​En esta ceremonia, que un papa no celebraba un 25 de diciembre desde 1994, el pontífice afirmó que Jesús pide tocar la miseria humana y la carne sufriente de los más frágiles. “Frágiles son las mentes de los jóvenes obligados a tomar las armas. En el frente, ellos advierten la insensatez de lo que se les pide y la mentira que impregna los discursos de quien los manda a morir”, añadió.



​Aseguró que la paz comienza cuando el dolor ajeno atraviesa el corazón y hace añicos las certezas individuales. “La paz de Dios nace de un sollozo acogido y de un llanto escuchado; nace entre ruinas que claman solidaridad”, dijo. Asimismo, indicó que la Navidad impulsa a una Iglesia misionera por las vías que traza la palabra de Dios.



​Bendición ‘Urbi et Orbi’



​Tras la misa, el papa León XIV pronunció la bendición Urbi et Orbi desde el balcón de la basílica de San Pedro. El pontífice pidió a Ucrania y a Rusia que encuentren el valor para dialogar de manera sincera y directa, con el fin de terminar casi cuatro años de guerra.