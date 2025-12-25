Papa León XIV condena el camino de la guerra en su homilía de Navidad

25 de diciembre de 2025.- El papa León XIV condenó el camino de la guerra y las “heridas abiertas” que dejan los discursos conflictivos en el mundo. Durante su homilía de Navidad, el pontífice se refirió especialmente a la crisis humanitaria en la Franja de Gaza.
En la misa celebrada en la basílica de San Pedro, en el Vaticano, el líder religioso señaló: “frágil es la carne de las poblaciones indefensas, probadas por tantas guerras en curso o terminadas, que dejan escombros y heridas abiertas”.
León XIV recordó también a los miles de gazatíes que enfrentan el invierno en condiciones extremas, refugiados en tiendas de campaña expuestas a la lluvia y al frío.
En esta ceremonia, que un papa no celebraba un 25 de diciembre desde 1994, el pontífice afirmó que Jesús pide tocar la miseria humana y la carne sufriente de los más frágiles. “Frágiles son las mentes de los jóvenes obligados a tomar las armas. En el frente, ellos advierten la insensatez de lo que se les pide y la mentira que impregna los discursos de quien los manda a morir”, añadió.
Aseguró que la paz comienza cuando el dolor ajeno atraviesa el corazón y hace añicos las certezas individuales. “La paz de Dios nace de un sollozo acogido y de un llanto escuchado; nace entre ruinas que claman solidaridad”, dijo. Asimismo, indicó que la Navidad impulsa a una Iglesia misionera por las vías que traza la palabra de Dios.
Bendición ‘Urbi et Orbi’
Tras la misa, el papa León XIV pronunció la bendición Urbi et Orbi desde el balcón de la basílica de San Pedro. El pontífice pidió a Ucrania y a Rusia que encuentren el valor para dialogar de manera sincera y directa, con el fin de terminar casi cuatro años de guerra.