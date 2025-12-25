Ecuador restringe pasos de frontera con Colombia y Perú

Frontera de Ecuador con Colombia

25 de diciembre de 2025.- Ecuador dejó habilitados solo dos de los pasos fronterizos con Colombia y Perú debido a "razones de seguridad nacional", informó la cancillería.



Ecuador comparte una línea limítrofe de unos 600 km con Colombia (norte) y otra de unos 1.500 km con Perú (sur), que unen el Pacífico con la Amazonia.



Las fronteras ecuatorianas, separadas por ríos y áreas selváticas, son permeables y con un sinnúmero de pasos ilegales utilizados para el contrabando como de drogas, armas y explosivos.



El gobierno de Ecuador decidió que "por razones de seguridad nacional" mantendrá habilitados los pasos internacionales de Rumichaca (con Colombia) y Huaquillas (Perú), las principales puertas comerciales con sus vecinos, señaló la cancillería por la red social X sin dar más detalles ni precisar hasta cuándo.



Ecuador tiene otras conexiones legales, las cuales quedaron cerradas.



La cartera agregó que la medida fue informada de manera oportuna a Bogotá y Lima y que esos pasos serán los únicos autorizados para transitar entre Ecuador y sus vecinos.