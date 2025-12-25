Efemérides del 25 de diciembre: Feliz Día de Navidad ¡Y que el nuevo año venga sin intervencionismo ni opresión!

Algunas efemérides de un día como hoy, 25 de diciembre: Aquí algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 25 de diciembre: Destacamos las siguientes: Día de Navidad #FelízNavidad #AñoNuevoSinIntervencionismoNiOpresión

Nace Isaac Newton (1642), mueren Chaplin (1977) y CAP (2010)

Primera prueba de Internet (1990)

Disolución de la Unión Soviética (1991) Siguen efemérides: Hoy es Navidad. Del 24 al 31, son Días de las Festividades Navideñas y de Fin de Año,que tienen su remate el Día de Reyes, en el año siguiente (6 de enero). Ayer 24 fue Noche Buena y hoy es Día de Navidad, el 31 es la despedida del Año Viejo y el recibimiento del Nuevo Año (1º de enero del año 2026). La Navidad en Venezuela, con muchas cosas en común a escala internacional, pero también con sus particularidades locales, se caracteriza porque en estos días las y los venezolanos amenizan sus celebraciones al ritmo de la gaita zuliana y con los aguinaldos tradicionales (algunos de ellos internacionalizados como el Burrito Sabanero), además de compartir las hallacas en las mesas familiares, el pan de jamón, la ensalada de gallina, el ponche crema o leche' e burra, el dulce de lechosa y otros platos que se preparan para la Noche Buena. Igualmente para la despedida del año que se va, seguida del recibimiento del año que viene. Casi 9 millones de venezolanos en la diáspora lo hacen desde el exterior, diseminando sus costumbres y compartiéndolas por el mundo adelante. En la tradición cristiana, las celebraciones están relacionadas con el nacimiento del Niño Jesús o Nacimiento de Cristo Redentor, aunque las fiestas son igualmente celebradas y compartidas con familiares y amigos, independientemente de su fe o creencia religiosa, incluyendo a los no creyentes. La fiesta navideña ha trascendido lo religioso para convertirse en un evento social y nacional. Sobre el origen de la Navidad: se conmemora el nacimiento de Jesucristo en el poblado palestino de Belén, cada 25 de diciembre, por parte los feligreses de la Iglesia católica, de la Iglesia anglicana y de algunas comunidades protestantes, según el calendario gregoriano, pues la ortodoxa usa el calendario juliano en el que es posterior. Se tiene referencia de que durante el reinando del emperador Constantino el Grande, la Iglesia propuso esta fecha para celebrar el nacimiento de Jesús (considerado el Salvador) en coincidencia con un festejo romano. Sin embargo, el día preciso en el que Cristo llegó al mundo no se sabe con certeza, ya que no se especifica en la Biblia y en los evangelios. Es propio de la Navidad que abunden los gestos de humanidad, fraternidad y deseos de paz. También son fechas para la solidaridad. Aunque algunos no cesan en sus actos de guerra y de gebocidio (como Israel en Gaza) y la marina y aviación imperialista de los EE.UU bloqueando y hostigando a Venezuela por órdenes de Donald Trump. Son fechas en las que no hay que olvidar tampoco el reclamo de liberación de los presos y judicializados por opinar distinto o por sus luchas políticas o sociales. San Francisco de Asís construye el primer pesebre de la historia (1223). Hoy en día es común en el mundo cristiano colocar pesebres o nacimientos en los hogares y sitios públicos durante las fechas navideñas, aunque esta costumbre comenzó a ser desplazada por el eco de costumbres llamadas paganas o no oficialmente cristianas, como la colocación de pinos de navidad y la figura de San Nicolás o Papá Noel, que no evocan directamente al nacimiento de Cristo y que se asocian mucho a las campañas comerciales para la venta e intercambio de regalos navideños. En 1492, frente a la isla La Española (Haití y República Dominicana) encalla la carabela Santa María (una de las de Colón) en su primer viaje a América y con sus restos se construyó el primer establecimiento español en "nuevo mundo"; el llamado Fuerte Navidad. Resistencia indígena da muerte al conquistador español Pedro de Valdivia, gobernador de Chile (1553). En diciembre de 1553 en Tucapel, actual Chile, muere en una emboscada organizada por Caupolicán y Lautaro, líderes de la resistencia indígena que parecía ya sofocada, el militar y conquistador español Pedro de Valdivia, gobernador de Chile. Nace Isaac Newton (1642), quien asienta las bases de la Física (física newtoniana). Fue un físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. Es autor de los Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, más conocidos como los Principios, donde describe la ley de la gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Entre sus descubrimientos científicos destacan los trabajos sobre la naturaleza de la luz y la óptica, presentados en su obra Optics, y en matemáticas, el desarrollo del cálculo infinitesimal. Nace Clara Barton (1821), una de las grandes organizadoras de la Cruz Roja. Fue una pionera, profesora, enfermera y humanitaria estadounidense. Se destacó por organizar la Cruz Roja Estadounidense. Nace Eduardo Blanco (1838), escritor y político venezolano. Cursó su formación, bajo el magisterio del poeta Juan Vicente González. Inicia la carrera militar al servicio del general José Antonio Páez, en el transcurso de la Guerra Federal (1859-1863). Abandonó el ejército para dedicarse a la literatura, y con el pseudónimo de Manlio publicó algunos relatos breves y la novela: Una noche en Ferrara (1875). En 1879 estrenó en el Teatro Caracas su drama Lionfort, y en 1881 publicó: Venezuela Heróica, una narración de las proezas de héroes patrios. Escribió la novela Zárate (1882). En 1887, en México, Benito Juárez es reelegido presidente de la República después de haber asumido el poder en junio y ordenar la ejecución de Maximiliano I (austriaco-mexicano), quien había intervenido en México con el apoyo de las potencias europeas. Primera emisión radiofonica, en la que se escucha la voz de su emisor, el profesor canadiense Reginald Aubrey Fessenden y la música de Haendel, en los barcos que navegan cerca de la isla de Terranova (1906). El 25 de diciembre de 1914 se produce una «tregua navideña» en la Primera Guerra Mundial. Los combatientes de Alemania, Rusia, Francia y Gran Bretaña llaman a una tregua navideña, en la que los soldados cruzan el área de la llamada tierra de nadie gritando "Feliz Navidad", cada quien en usando el idioma del enemigo. En 1938 muere Karel Capek, escritor checo que acuñó el concepto de "robot". Uno de los escritores más importantes en lengua checa del siglo XX, que en su literatura expuso el concepto de "robot", aunque fue su hermano Josef quien lo representó en sus pinturas. Nace el 9 de enero de 1890. En 1950, muere el poeta mexicano Xavier Villaurrutia, dramaturgo y escritor de obras como "Reflejos nocturnos" y "Nostalgia de la muerte". Nace el 27 de marzo de 1903. Muere Charles Chaplin (1977), actor, humorista, compositor, productor, guionista, director, escritor y editor británico. Adquirió gran popularidad en el cine mudo gracias a las múltiples películas que realizó con su personaje Charlot. Símbolo del humorismo y del cine mudo. Participó en las películas Tiempos Modernos 1936, El Gran Dictador, Luces de la ciudad, Candilejas (1952), Chaplin (1992), entre otras. En 1983, muere el pintor surrealista catalán Joan Miró, también escultor y ceramista, en cuya obra destacan los grandes murales cerámicos "La pared de la Luna" y "La pared del Sol", para el edificio de la UNESCO, en París; y el mural del Palacio de Congresos y Exposiciones, en Madrid. Nace el 20 de abril de 1893. Primera prueba de Internet. En los Estados Unidos se realiza la primera prueba exitosa del sistema que se convertirá en la World Wide Web (Internet) (1990). Tim Berners-Lee (inglés) fue coautor de este formidable logro tecnológico, con la colaboración del belga Robert Cailliau. Dimisión de Mijaíl Gorbachov y Disolución de la URSS. La renuncia ocurre tras separarse de la URSS por varias de las repúblicas que la conformaban. Esta fractura y dimisión pone término a la URSS, tras 74 años del triunfo de la revolución bolchevique. En su reemplazo se crea la Comunidad de Estados Independientes (CEI) con la mayoría de las antiguas repúblicas soviéticas y con el peso determinante de Rusia. Este acontecimiento hizo parte del desmoronamiento del sistema de gobierno burocrático-autoritario regido por el Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), de carácter estalinista, que desvió la transición socialista de la revolución rusa de 1917 hacia una especie de capitalismo de Estado. La disolución de la URSS supuso la culminación de todo un proceso de restauración del capitalista en todas las repúblicas que la conformaban. Aunque fue una disolución y reagrupamiento relativamente pacífico, en el caso de algunas naciones, como Tayikistán, estallaría una guerra civil que culminaría con su independencia en 1997. La propia CEI también se desintegraría posteriormente, independizándose varios de sus integrantes y quedando por otra parte la Federación Rusa. En muy pocos países de la ex URSS se establecieron reales condiciones democráticas. Muere Willard Van Roman Quine (2000), filósofo reconocido por sus aportes a la lógica matemática y al pragmatismo como teoría del conocimiento (de nacionalidad estadounidense). En oposición al reduccionismo y a la división rígida de los enunciados en analíticos o sintéticos que sólo tocan a la experiencia por algunos de sus bordes, propone una concepción epistemológica o de construcción del conocimiento que ha sido calificada de "holismo pragmático" o "totalismo pragmático", la cual consiste en concebir el conjunto del lenguaje del conocimiento como un todo estructural que responde como todo a la experiencia. Desaparición de la sonda espacial Beagle 2. Había sido lanzada desde la nave Mars Express Spacecraft el 19 de diciembre. Desaparece poco antes de su aterrizaje programado (2003). En 2004, muere la escritora mexicana María Luisa Puga. Su obra comprende ensayos, novelas y cuentos que le dieron fama internacional al ser traducidos algunos de sus títulos a otros idiomas. Nace el 3 de febrero de 1944 El orbitador Cassini lanza la sonda Huygens (2004), la cual descenderá exitosamente sobre Titán (la luna de Saturno) el 14 de enero de 2005. Muere el expresidente venezolano Carlos Andrés Pérez (2010). Político venezolano del partido Acción Democrática, que ejerció el cargo de presidente de la República en dos periodos (1974-1979 y 1989-1993). En su primer ejercicio de gobierno tuvo cierta orientación progresista y nacionalista moderada, nacionalizó el petróleo con indemnizaciones y conformación de empresas mixtas de mayoría accionaria nacional. Pero en su segundo ejercicio impulsó una política neoliberal y un duro paquete de ajuste económico, que recibió como respuesta un "sacudón" popular de gran repercusión (Caracazo de 1989). Luego en 1992 hubo contra su gobierno levantamientos militares con participación civil (uno el 4 de febrero, liderado por Hugo Chávez) al que logró contener, pero no evitar sus efectos, y otro (de la aviación) el 27 de noviembre, que tampoco pudo lograr derribarlo, pero los coletazos de todos estos acontecimientos (27 F 89, 4 F y 27 N 92) terminaron llevando a que fuese destituido por procedimientos institucionales, tomando como causa un motivo de corrupción. En 2021, el telescopio espacial James Webb es lanzado con éxito desde la Guayana Francesa, cuya misión principal será ver el cosmos como era hace 13.500 millones de años. Es el reemplazo del telescopio espacial Hubble. Un proyecto conjunto de las agencias NASA, ESA y CSA. En 2022, en Afganistán, los talibanes prohíben a las mujeres trabajar en ONGs "hasta nuevo aviso". Ver: www.aporrea.org/internacionales/n379362.html En 2024, se da aconocer por los medios el rescate en Brasil de 163 obreros chinos que trabajaban en condiciones de esclavitud para una empresa automotriz china. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n399703.html En 2024, Dinamarca refuerza defensa de Groenlandia tras amenazas de Donald Trump de anexarse el territorio, proferidas por Donald Trump.

