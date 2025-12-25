Irán detiene un buque petrolero con combustible de contrabando

25 de diciembre de 2025.- Las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) detuvieron en el golfo Pérsico un petrolero con tripulación extranjera que transportaba 4 millones de litros de combustible de contrabando, comunicó este miércoles Abbas Gholamshahi, comandante del Primer Distrito de las Fuerzas Navales del CGRI.



"Las unidades del Primer Distrito de las Fuerzas Navales del CGRI vigilan constantemente el movimiento de barcos en el golfo Pérsico y detectaron una actividad sospechosa de un petrolero grande", informó Gholamshahi, citado por su servicio de prensa​​​.



El comandante relató que unos buques más pequeños en el golfo Pérsico trasegaron 4 millones de combustible de contrabando al petrolero detenido. El petrolero debía abandonar las aguas territoriales de Irán y, a su vez, trasegar el combustible a un petrolero más grande en el golfo Pérsico.



También comentó que fueron detenidos 16 miembros de la tripulación del petrolero, todos ellos extranjeros. El combustible de contrabando será incautado conforme a la legislación de Irán. El expediente ya se entregó a las autoridades judiciales para su examen.

