Gobernación de la Guayana Esequiba garantiza Navidades Felices con entrega de juguetes en zonas de influencia

24 de diciembre de 2025.-Como parte de las políticas de atención social dirigidas al bienestar de la población, la Gobernación del estado Guayana Esequiba y la Fundación de Acción Social Esequibo realizaron una jornada de distribución de juguetes en las diversas zonas de influencia de la entidad, con el objetivo de llevar alegría a los hogares durante la temporada decembrina, Informó Prensa Gobernación de Guayana.

Esta acción institucional busca asegurar que los niños y niñas de la región puedan disfrutar de unas navidades felices, fortaleciendo el espíritu festivo y el derecho a la recreación en todas las comunidades del territorio.

Gestión y protección social

La entrega de estos presentes es posible gracias a las directrices y el apoyo del presidente Nicolás Maduro, quien a través del Gobierno Nacional ha priorizado la protección de la infancia en el estado. Con esta gestión, se garantiza que los beneficios sociales lleguen de manera directa a los sectores que conforman el área de influencia de la gobernación.

Compromiso con el bienestar familiar

El despliegue forma parte de un cronograma de atención integral diseñado para estas fechas, reafirmando el compromiso del Estado venezolano con la estabilidad y el desarrollo social de la Guayana Esequiba. La distribución de los juguetes representa un esfuerzo logístico orientado a brindar tranquilidad y satisfacción a las familias esequibanas, consolidando la paz y la unión en cada sector atendido.

De esta manera, la Gobernación de la Guayana Esequiba continúa trabajando en la ejecución de programas que promueven la felicidad del pueblo y el resguardo de las tradiciones nacionales en todo el territorio.