(VIDEO) Papá Noel se convierte en agente ICE y aparece deportando migrantes en EEUU

24-12-25.-Una maniobra publicitaria desató una intensa polémica a nivel internacional. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos lanzó una campaña navideña sin precedentes. Utilizando la icónica figura de Papá Noel, la agencia federal busca incentivar la "autodeportación" de inmigrantes indocumentados antes de que finalice el año 2025.El mensaje de Papá NoelEl anuncio, que ya circula en redes sociales, muestra a un hombre con la tradicional barba blanca y traje rojo. Allí se le observa ajustándose un chaleco antibalas con el logo de ICE y portando armamento.Las imágenes muestran a este "Santa agente" realizando arrestos en plena calle y supervisando el procesamiento de inmigrantes en centros de detención antes de ser escoltados a aviones de repatriación.Medios internacionales indican que la campaña utiliza un lenguaje directo, ya que insta a los inmigrantes a "evitar la lista de traviesos de Santa" mediante la autodeportación.La publicación del ICE también estuvo acompañada del siguiente mensaje: "Autodepórtate hoy con la aplicación CBP Home, gana 3.000 dólares y pasa la Navidad en casa con tus seres queridos. El incentivo de vacaciones es válido hasta finales de 2025".Proceso de deportaciónPara facilitar el proceso, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) promovió el uso de la aplicación CBP Home (anteriormente conocida como CBP One), ofreciendo un incentivo económico de 3.000 dólares y un vuelo gratuito de regreso al país de origen.