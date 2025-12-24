(AUDIO) INAMEH reporta cielo con poca nubosidad se prevé en gran parte del territorio nacional

En horas de la mañana predomina cielo con poca nubosidad en gran parte del territorio nacional; por otra parte, se prevé nubosidad estratiforme productora de lluvias o lloviznas dispersas en áreas de la Guayana Esequiba, sur de Bolívar, Amazonas, Miranda, los Andes y sur del Zulia, informó el boletín de las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

De igual forma, el Inameh señala que para la tarde y noche, se estima desarrollo nuboso acompañado de precipitaciones débiles al este de la Guayana Esequiba, norte de Delta Amacuro/Sucre, sur de Bolívar/Amazonas y lago de Maracaibo; el resto del país se mantendrá con cielo parcialmente nublado y algunas zonas con nubosidad fragmentada.

En el Distrito Capital, Miranda y La Guaira habrá cielo de parcial a fragmentado durante gran parte del período; sin embargo, durante la madrugada y la mañana no se descartan lluvias o lloviznas dispersas al este de la entidad.

La temperatura mínima de 15°C a 16°C en las zonas montañosas y máximas que alcanzarán los 27°C en el valle y los 30°C en el litoral.