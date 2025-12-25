Oro y plata registran nuevos máximos en su historia

Credito: VTV

25 de diciembre de 2025.- El oro y la plata registra nuevos máximos históricos y, esta madrugada, el precio del metal dorado ha superado, por primera vez, los cuatro mil 500 dólares, mientras que la onza de plata se ha situado por encima de los 72 dólares.



La onza de oro ha alcanzado los cuatro mil 524 dólares, después de que ayer se aproximara a esta cota al situarse en las primeras horas del día en cuatro mil 497,7 dólares.



Tras superar los cuatro mil 500 dólares, la onza de oro, con una subida del 0,17 %, vuelve a situarse por debajo de esa cifra y se encuentra en cuatro mil 493,64 dólares.



De este modo, el oro registra ya una revalorización, a falta de una semana para que termine el año, de más del 71 %. Minutos después de que el oro alcanzara su máximo histórico, lo hacía la plata, a las 02:50 horas, superando los 72 dólares, en concreto 72,70 dólares, tras superar ayer al cierre del mercado los 71 dólares.