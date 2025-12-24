Rusia dicta arresto en ausencia opositor y ajedrecista Kaspárov por "justificar el terrorismo"

Garri Kaspárov Credito: Web

24-12-25.-La Justicia rusa dictó este martes el arresto en ausencia contra el opositor ruso y ajedrecista Gari Kaspárov, acusado de justificar el terrorismo por sus críticas a la guerra en Ucrania.



«La corte dictó la medida cautelar contra Kaspárov de arresto en ausencia por dos meses a partir del momento de su detención en Rusia o su extradición a territorio ruso», sentenció el juez, citado por la agencia rusa TASS.



El excampeón mundial fue acusado por «justificar públicamente el terrorismo en redes de telecomunicación, incluyendo internet», un delito que podría costarle a Kaspárov una condena de entre cinco y siete años de cárcel.



Kaspárov, incluido en la lista rusa de agentes extranjeros en mayo de 2022, vive fuera de Rusia desde hace más de una década.



En octubre pasado el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) abrió una causa penal por «organizar una comunidad terrorista» e «intento de usurpación del poder» contra el magnate Mijaíl Jodorkovski y otros destacados opositores rusos en el exilio, fundadores del Comité Antibélico de Rusia (CAR), entre los que figura Kaspárov.



Según el FSB, Jodorkovski y los otros fundadores del CAR «financian formaciones militarizadas ucranianas declaradas en Rusia terroristas y llevan a cabo labores de reclutamiento de personas para dichas formaciones, y utilizan a estas posteriormente en planes para hacerse con el poder en Rusia por la fuerza».



El CAR fue fundado el 27 de febrero de 2022, tres días después de que Rusia lanzara su campaña militar en Ucrania, con el objetivo declarado de combatir la «dictadura agresiva» del presidente ruso, Vladímir Putin, en el poder desde hace un cuarto de siglo.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 471 veces.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)