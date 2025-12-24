China condena agresiones de EE.UU. contra Venezuela ante la ONU

«Las acciones de Estados Unidos, que se inmiscuyen en la soberanía e intereses legítimos de otros países, constituyen una grave violación de la Carta y del derecho internacional, amenazando la paz y seguridad en América Latina y el Caribe.» condenó el Representante de China, Sun Lei.

China condenó este martes las agresiones perpetradas por Estados Unidos contra Venezuela, sostuvo que el despliegue militar, los bloqueos y las amenazas de Washington no tienen fundamentos en el derecho internacional, además de representar una amenaza para la paz regional latinoamericana y caribeña.

El enviado especial de China ante las Naciones Unidas, Sun lei, expresó que la amenaza de ataques directos de Estados Unidos contra el territorio venezolano y el discurso de la administración norteamericana exacerban las tensiones, provocando una profunda preocupación en los países del territorio y la comunidad internacional.

Lei condenó como una grave violación al derecho internacional la expansión del despliegue militar estadounidense en alta mar, bajo el falso pretexto de combatir el narcotráfico, criticó la declaración que atribuye falsa propiedad a Washington sobre el petróleo y otros activos de Venezuela.

La delegación China defendió los principios de la Carta de la ONU, resaltando sus principios fundamentales para las relaciones internacionales, como la igualdad soberana, la no injerencia en los asuntos internos, y una solución pacífica de las controversias. «Las acciones de Estados Unidos, que se inmiscuyen en la soberanía e intereses legítimos de otros países, constituyen una grave violación de la Carta y del derecho internacional, amenazando la paz y seguridad en América Latina y el Caribe.» condenó.

Finalmente, China instó a Estados Unidos a atender el llamado de la comunidad internacional y detener de inmediato sus acciones a través del respeto a la seguridad de navegación y las libertades de los países regionales conforme al derecho internacional. Esto incluye el levantamiento de sanciones y la promoción de la paz, la estabilidad y el desarrollo de América Latina y el Caribe.

«China se opone a todos los actos de unilateralismo y de acoso. Todos los países deben defender su dignidad soberana. Estamos en contra de toda aquella medida que vulnere los principios y fines de la Carta de la ONU y que se injiera en la soberanía y en la seguridad de un tercer Estado», enfatizó Beijing.