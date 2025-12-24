Maduro: "Recibimos un apoyo abrumador en el Consejo de Seguridad de la ONU"

El presidente Maduro durante la presentación del balance 2025 de los Motores Productivos, realizado en el Poliedro de Caracas.

El presidente dela República, Nicolás Maduro, dijo que Venezuela está recibiendo un «apoyo abrumador» del Consejo de Seguridad de la ONU, reunión que se celebró este martes por una solicitud de Caracas ante las crecientes presiones de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar y ha robado dos buques petroleros venezolanos.

«El Consejo de Seguridad está dándonos un apoyo abrumador a Venezuela y el derecho a la libre navegabilidad, al libre comercio», expresó el jefe de Estado durante un recorrido por la feria de los Motores Productivos realizada en el Poliedro de Caracas.

Maduro hizo nuevamente mención a los actos de piratería de buques petroleros por parte de EEUU. y aseveró que «nadie podrá derrotar» al país.

El embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, alertó ante la reunión de emergencia solicitada por el país al Consejo de Seguridad, que el gobierno de EEUU es una amenaza para la paz de la región.

«El mundo debe saber que la amenaza no es Venezuela, la amenaza es el actual Gobierno de Estados Unidos. No es Venezuela, es EEUU», machacó tras recordar que ya el gobierno estadounidense está reclamando como suyo la mayor reserva de petróleo del mundo, declarado abiertamente por el presidente de EEUU, Donald Trump.

«No existe una guerra en el Caribe, ni un conflicto armado, por lo cual es absurdo que EEUU aplique las normas del derecho a la guerra», esgrimió Moncada.

Asimismo, expresó su preocupación por la intención que tiene Estados Unidos de invadir a Venezuela, para exigir que la nación bolivariana entregue sus tierras, petróleo y minerales.

"Estamos en presencia de un poder que actúa al margen del derecho internacional y nos pide que desalojemos nuestro país.(…) El bloqueo naval de EEUU es un acto militar que busca imponer un asedio y el caos interno con el fin de concretar el ataque armado", sentenció.