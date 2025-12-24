Comunicado: Líderes políticos de más de 20 países llaman a movilizar a todas las fuerzas progresistas para rechazar la guerra económica de EEUU contra Venezuela

.Este miércoles, los líderes políticos, sociales y académicos de más de 20 países emitieron un comunicado conjunto donde llaman a movilizar a todas las fuerzas progresistas para rechazar la guerra económica de Estados Unidos (EEUU) contra Venezuela. Los firmantes calificaron el «bloqueo total» a buques petroleros y la designación del Estado como «organización terrorista» como una declaración de guerra económica.

Ante esta situación, los líderes políticos de mas de 20 países hicieron un llamado urgente:

«HACEMOS UN LLAMADO URGENTE A MOVILIZAR A TODAS LAS FUERZAS PROGRESISTAS Y A QUIENES DEFIENDEN LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA RECHAZAR LA GUERRA ECONÓMICA DE EEUU CONTRA LA REPÚBLICA BOLIVARIANA VENEZUELA».

El documento subraya que estas medidas funcionan como castigos colectivos que violan la soberanía nacional y el derecho internacional, afectando el acceso a productos básicos. Los líderes denunciaron que esta política es una reedición de la Doctrina Monroe, donde se utiliza el sufrimiento de los ciudadanos como un mecanismo de presión política:

«RECHAZAMOS LA NORMALIZACIÓN DEL HAMBRE Y EL ASEDIO COMO INSTRUMENTOS DE POLÍTICA EXTERIOR», SENTENCIARON LOS REPRESENTANTES INTERNACIONALES DE MÁS DE 20 PAÍSES EN EL TEXTO DIFUNDIDO ESTE MIÉRCOLES.

Además, dicho grupo defendió la legitimidad de Venezuela sobre sus recursos naturales y exigió el cese inmediato de las sanciones para la estabilidad regional. El comunicado concluye con una solicitud de solidaridad activa y el respeto irrestricto a los principios de igualdad soberana de los Estados. Los firmantes insisten en que el levantamiento del bloqueo es fundamental para proteger los medios de vida de las personas que se ven amenazadas.