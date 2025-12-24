Venezuela exportó 200 toneladas de cacao a Rusia

Venezuela realizó este lunes, la sexta exportación de 200 toneladas de cacao con destino a Rusia, cerrando el año 2025 con un logro en el sector agroproductivo y teniendo así presencia en mercados internacionales.

El cacao venezolano exportado a la nación euroasiática es proveniente de zonas como son Miranda, Sucre, Monagas y Mérida, localidades que son referencia en la producción de este rubro.

El ministro de Agricultura Productiva y Tierras, Julio León Heredia, precisó que la operación se efectuó en alianza estratégica entre la Corporación Venezolana de Cacao con la empresa rusa «Nueva Producción de Cacao», fortaleciendo así las relaciones comerciales bilaterales.

«Actualmente, se están fortaleciendo dos centros de beneficio para el cacao en el estado Sucre que llevan un avance del 80%, los cuales permitirán seguir robusteciendo la producción», dijo.

Asimismo, enfatizó que se tiene previsto la implementación del Plan de «Integración Agroproductiva» con todos los actores del sector cacao.