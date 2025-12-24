El sexto envío

Venezuela exportó 200 toneladas de cacao a Rusia

Por: | | Versión para imprimir

Venezuela realizó este lunes, la sexta exportación de 200 toneladas de cacao con destino a Rusia, cerrando el año 2025 con un logro en el sector agroproductivo y teniendo así presencia en mercados internacionales.

El cacao venezolano exportado a la nación euroasiática es proveniente de zonas como son Miranda, Sucre, Monagas y Mérida, localidades que son referencia en la producción de este rubro.

El ministro de Agricultura Productiva y Tierras, Julio León Heredia, precisó que la operación se efectuó en alianza estratégica entre la Corporación Venezolana de Cacao con la empresa rusa «Nueva Producción de Cacao», fortaleciendo así las relaciones comerciales bilaterales.

«Actualmente, se están fortaleciendo dos centros de beneficio para el cacao en el estado Sucre que llevan un avance del 80%, los cuales permitirán seguir robusteciendo la producción», dijo.

Asimismo, enfatizó que se tiene previsto la implementación del Plan de «Integración Agroproductiva» con todos los actores del sector cacao.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 619 veces.

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Revise noticias similares en la sección:
Venezuela en el Exterior


Revise noticias similares en la sección:
Economía