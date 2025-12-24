Mintur evalúa estándares de calidad en principales hoteles del estado Lara

Caracas, 24 de diciembre de 2025-. En aras de garantizar el servicio de alojamiento, en el estado Lara , el Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur), a través de la Dirección General de Calidad Turística, inspeccionó esta semana los hoteles Lidotel Barquisimeto, Jirajara y Bio Suites, como parte de las políticas para el cumplimiento de las normas del Decreto con Rango, Valor y Fuerza, informó Prensa Mintur.

El operativo verificó el cumplimiento de los estatutos técnicos y legales que rigen la categorización. Igualmente se brindó asesoría para la renovación de certificaciones y obtención de sellos de calidad turística. Estas herramientas permiten que los Prestadores de Servicio mantengan su competitividad en el mercado nacional e internacional.

El despliegue en Lara reafirma el compromiso de Mintur con el Plan Estratégico de Normalización y Categorización. De este modo, el Gobierno Bolivariano fortalece el sector turismo como un eje fundamental para la diversificación económica y la preservación de los activos turísticos del país.