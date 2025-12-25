La Casa Blanca ordena a los militares concentrarse en la "cuarentena" del petróleo de Venezuela

Funcionario estadounidense afirma que aún existen opciones militares, pero el enfoque está en la presión económica.

No está claro cómo el ejército estadounidense se centrará "casi exclusivamente" en interceptar el petróleo venezolano. Venezuela afirma que el gobierno de Estados Unidos es la amenaza, no Venezuela.

WASHINGTON, 25 de diciembre de 2025 - La Casa Blanca ordenó a las fuerzas militares estadounidenses que se centren casi exclusivamente en aplicar una "cuarentena" al petróleo venezolano durante al menos los próximos dos meses, según declaró a Reuters un funcionario estadounidense, lo que indica que Washington está actualmente más interesado en utilizar medios económicos que militares para presionar a Caracas, informó Reuters.

"Si bien aún existen opciones militares, el enfoque es primero utilizar la presión económica mediante la aplicación de sanciones para alcanzar el resultado que busca la Casa Blanca", declaró el funcionario el miércoles, hablando bajo condición de anonimato.

Si bien el presidente Donald Trump ha sido evasivo públicamente sobre sus objetivos precisos con respecto a Venezuela, en privado ha presionado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, para que huya del país, según informó Reuters.

Trump declaró el lunes que sería inteligente que Maduro dejara el poder. "Los esfuerzos hasta el momento han ejercido una enorme presión sobre Maduro, y se cree que para finales de enero, Venezuela se enfrentará a una calamidad económica a menos que acepte hacer concesiones significativas a Estados Unidos", declaró el funcionario.

EE. UU. BUSCA INCAUTAR UN TERCER BUQUE Trump ha acusado al país sudamericano de inundar Estados Unidos con drogas, y su administración lleva meses bombardeando barcos procedentes de Sudamérica que, según afirma, transportaban drogas. Muchos países han condenado los ataques como ejecuciones extrajudiciales.

Trump también ha amenazado frecuentemente con comenzar a bombardear infraestructuras de narcotráfico en tierra y ha autorizado actividades encubiertas de la CIA dirigidas a Caracas.

En lo que va de mes, la Guardia Costera estadounidense ha interceptado dos petroleros en el Mar Caribe, ambos completamente cargados con crudo venezolano.

Los comentarios del funcionario de la Casa Blanca el miércoles llegan después de que Reuters informara que la Guardia Costera estaba esperando fuerzas adicionales para llevar a cabo una tercera incautación, intentada por primera vez el domingo, contra un barco vacío autorizado conocido como Bella-1.

El embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, dijo el martes: "La amenaza no es Venezuela. La amenaza es el gobierno de Estados Unidos".