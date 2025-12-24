¡Hito financiero! Venezuela alcanza el 95% de bancarización

El jefe de Estado calificó como “impresionante” la bancarización en Venezuela.

Durante la Expo Motores Productivos 2025 este martes 23 de diciembre, el presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó que Venezuela logró que el 95 por ciento de la población alcanzó la bancarización.

"Yo le recomiendo a todos los gobiernos progresistas del continente tomar la experiencia del Banco de Venezuela y de toda la banca venezolana, porque hemos logrado que el 95% de nuestra población esté bancarizada, tenga una cuenta, interactúe a través de su teléfono", destacó el mandatario nacional.

Este anuncio lo ofreció durante su visita a la Expo Motores Productivos 2025, por segundo día consecutivo, en el Poliedro de Caracas.