Canciller Iván Gil: "Quedó demostrado ante la ONU que ningún país del mundo avala el uso de la fuerza" de EEUU

El canciller venezolano, Yván Gil, aseveró que Caracas obtuvo "una gran victoria en el seno de las Naciones Unidas", pues ante el Consejo de Seguridad quedó demostrado que "ningún país del mundo, ni siquiera los aliados históricos de Estados Unidos, avala el uso ni la amenaza del uso de la fuerza".

"Quedó en evidencia que la amenaza o el uso de la fuerza contra Venezuela, en violación de la Zona de Paz de América Latina y el Caribe, responde a una lógica colonial, impulsada desde Washington bajo la Doctrina Monroe. Asimismo, fue condenada la piratería en alta mar utilizada para apropiarse de los recursos petroleros de Venezuela, que pertenecen irrenunciablemente a su pueblo", señaló el funcionario venezolano.

Este 23 de diciembre el Consejo de Seguridad de la ONU tuvo una sesión en donde abordó la escalada de tensiones entre EEUU y Venezuela, luego de que Washington bloqueara buques de petróleo venezolano en aguas caribeñas.

EEUU mantiene desde agosto un amplio despliegue militar en el Caribe, que justifica como una operación antidrogas.

El movimiento militar, considerado por Venezuela como una violación al derecho internacional, ocurre en un contexto de acusaciones de narcotráfico contra el país latinoamericano. Además, la semana pasada, el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó el "bloqueo total y completo" a petroleros que entren y salgan de Venezuela.