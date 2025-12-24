"No se pregunten por quién doblan las campanas": Rusia al mundo, ante la agresión de EE.UU. contra Venezuela

El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, se dirigió a la comunidad internacional, y en particular a los países de la región latinoamericana, para pedir que no se queden de brazos cruzados y actúen en defensa de Venezuela, en medio de las agresiones sin precedentes de Washington contra Caracas.

Nebenzia afirmó durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU que hay "todos los motivos para creer que lo que en la actualidad está haciendo EE.UU. contra Venezuela no es una acción puntual: se trata de una intervención que podría convertirse en un modelo para futuras acciones militares contra otros Estados latinoamericanos".

De acuerdo con sus palabras, las acciones de EE.UU. representan "una señal inequívoca para todos los países de la región que aspiran a seguir un rumbo soberano y determinar de forma independiente su sistema económico, político y cultural".

El representante ruso enfatizó que EE.UU. está dispuesto a respetar la independencia y los intereses de otros países solo si esos Estados "están dispuestos a adaptarse a los intereses de EE.UU. y a llevar a cabo una política que les resulte beneficiosa". "En cuanto ustedes intenten hacer algo por su pueblo, los tratarán igual que ahora tratan a Venezuela", advirtió.

"Por eso, no se pregunten por quién doblan las campanas, doblan por ustedes".

En ese contexto, Nebenzia destacó que Moscú reafirma su solidaridad con el pueblo venezolano. "Estamos convencidos de que todos aquellos para quienes el derecho internacional no es una palabra vacía deben apoyar a Venezuela", subrayó.

Venezuela bajo el asedio de EE.UU.

Desde agosto pasado, EE.UU. mantiene el mayor despliegue militar de las últimas décadas en aguas del Caribe, con presencia sostenida de activos navales y aéreos. En un primer momento, Washington justificó esta operación bajo el argumento de un supuesto combate al narcotráfico, responsabilizando al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, sin presentar pruebas, de contribuir a ese delito.

Con el paso de los meses, la narrativa oficial de Washington ha experimentado un giro previsible. Tal como lo había denunciado el Gobierno venezolano, el supuesto foco en el narcotráfico ha dado paso a un discurso abiertamente centrado en el control y la apropiación ilegal de los recursos energéticos del país suramericano, en un contexto de creciente presión económica y amenazas de uso de la fuerza. En las últimas semanas, EE.UU. ha incautado al menos dos buques petroleros, en un acto tildado por Caracas de "robo" y piratería".

La operación militar estadounidense también ha tenido consecuencias letales. Más de 100 personas han muerto como resultado de más de una veintena de bombardeos contra pequeñas embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico, sin que EE.UU. haya demostrado públicamente la vinculación de estas con actividades ilícitas.

Frente a estas acciones, Caracas acudió este martes al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para denunciar lo que califica como agresiones militares de EE.UU. y una violación del derecho internacional. Rusia expresó este lunes que "brindará toda su cooperación y apoyo a Venezuela en contra del bloqueo", al tiempo que China repudió cualquier acción que "infrinja la soberanía y la seguridad de otros países o constituya actos unilaterales de intimidación".