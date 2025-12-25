CNP exige justicia para los 21 periodistas presos en esta Navidad

25-12-25.-El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Distrito Capital, compartió un mensaje cargado de simbolismo y denuncia, para recordar que la celebración de este año está marcada por la ausencia de 21 trabajadores de la prensa que permanecen privados de su libertad.El video, compartido en redes sociales, muestra los rostros de diversos comunicadores, mientras se erige un árbol de Navidad blanco conformado por palabras como "libertad de prensa", "periodismo", "radio", "televisión", "comunicación" y "multimedia".Mientras suena de fondo la melodía de Noche de Paz, el audiovisual cierra con una premisa que ha sido el estandarte del gremio durante este año: “Informar no es delito”.El mensaje que acompaña la publicación enfatiza que, aunque se desea una festividad de paz para fotógrafos y periodistas, la realidad de las familias de los detenidos es de profunda incertidumbre.“Una fecha donde la unión y el reencuentro son los protagonistas, alzamos la voz por quienes hoy no pueden estar en casa. Deseamos una Navidad de paz y esperanza para cada periodista, fotógrafo y trabajador de la prensa que, con valentía, defiende el derecho a saber. Sin embargo, nuestra celebración no está completa”, indica el CNP.A pesar del panorama adverso, la institución reafirma que la determinación de los comunicadores por defender el derecho a la información se mantiene vigente. El comunicado concluye con un llamado a la justicia, asegurando que “la fe del gremio sigue intacta”.