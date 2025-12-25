Honduras: Rixi Moncada calificó de «fraude e imposición extranjera» proclamación de Nasry Asfura

Rixi Moncada

25 de diciembre de 2025.- La candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre) a la presidencia de Honduras, Rixi Moncada, calificó de fraude y una imposición extranjera la proclamación de Nasry Juan Asfura, del Partido Nacional, como presidente electo del país.



A través de su cuenta en X, Rixi Moncada afirmó que el Colegio Nacional Electoral (CNE) atendiendo órdenes de Estados Unidos (EE.UU.), asesinó la incipiente democracia del país centroamericano.



“Los pueblos civilizados del mundo deben saber que el presidente electo es de los empresarios que pidieron la intervención de Donald Trump. En el silencio electoral, ellos pagaron mensajes masivos amenazantes contra los votantes que reciben remesas, con la única intención de torcer la voluntad popular” escribió la candidata de Libre.



Rixi Moncada afirmó que el bipartidismo dejó las huellas de su plan criminal y fraudulento en 26 audios que deben ser investigados hasta las últimas consecuencias.



“El plan se ha consumado hoy pero confío en que la verdad es inmutable y eterna” advirtió la candidata presidencial.



Además ratificó la denuncia sobre las trampas del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y las miles de actas con irregularidades que dejaron sombras donde debía haber luz.



Rixi Moncada afirmó que se mantendrá en resistencia en contra del golpe electoral perpetrado por el CNE.



El miércoles las consejeras Ana Paola Hall García y Cossette Alejandra López Osorio del CNE consumaron el golpe electoral y declararon a Nasry Juan Asfura como presidente electo para el período del 27 de enero de 2026 al 27 de enero de 2030.



El reconocimiento de Asfura, candidato respaldado públicamente por Donald Trump, se da en medio de graves denuncias de irregularidades durante el proceso de escrutinio, fuerte injerencia extranjera y de un complot orquestado previo a las elecciones del 30 de noviembre.



Las denuncias fueron sostenidas tanto por Libre y el Partido Liberal, además del consejero del CNE Marlon Ochoa, quienes entre otros puntos objetaron la negativa de las consejeras a realizar un escrutinio voto por voto.