En un balance estratégico sobre el desarrollo de la economía digital, el Presidente Nicolás Maduro Moros informó que el Motor Telecomunicaciones se ha convertido en una pieza fundamental para la prosperidad nacional, registrando un crecimiento superior al 7% durante este año. El mandatario destacó que Venezuela ha dado un salto cualitativo sin precedentes en la adopción de nuevas tecnologías y la implementación de la Inteligencia Artificial (IA), elementos que calificó como el apuntalamiento de la nueva economía mundial. Este avance tecnológico es el resultado de un modelo de crecimiento propio y autosustentado que se interconecta a través de los 14 motores de la Agenda Económica Bolivariana, permitiendo la generación de nuevas fuentes de divisas y la consolidación de una plataforma digital soberana frente a las presiones externas.

Durante su intervención, el Jefe de Estado analizó la geopolítica actual, señalando que la riqueza y el desarrollo tecnológico global han dado un giro definitivo hacia la zona Indo-Pacífico, con China e India como los grandes motores del planeta. Maduro subrayó que incluso documentos recientes de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos reconocen que Washington ya no representa el eje económico ni tecnológico del mundo, lo que ratifica la importancia de que Venezuela fortalezca sus lazos con las potencias emergentes del mundo multipolar. Este impulso en las telecomunicaciones no solo moderniza el aparato productivo nacional, sino que blinda al país en medio de la escalada de agresiones imperiales denunciadas ante la ONU, demostrando que la nación avanza con paso firme hacia la vanguardia tecnológica y la independencia económica definitiva. ¡El futuro de Venezuela es digital, soberano y productivo!