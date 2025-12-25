Movilizaciones y bloqueos continúan contra medidas económicas en Bolivia

Trabajadores, mineros, cocaleros, indígenas y maestros radicalizan protestas en Bolivia Credito: HispanTv

25 de diciembre de 2025.- Trabajadores, mineros, cocaleros, indígenas y maestros radicalizan protestas en Bolivia; pese a represión y diálogo, sus demandas siguen sin respuesta.



Pese a la Navidad y los preparativos para el Año Nuevo, trabajadores bolivianos no dan tregua al gobierno, quien ha denegado rotundamente responder las demandas de la Central Obrera Boliviana (COB).



Al presente, las protestas, marchas y cercos a la casa de gobierno continúan. Su consigna es clara: “abrogación total del Decreto Supremo 5503”.



Dicho decreto —según la COB— es “anti obrero y antipopular”. Su dirigencia ha agregado: “Si no ponen el pecho a las balas en este momento, la historia los va a juzgar”.



Los enfrentamientos entre la policía y los movilizados han cobrado varios heridos en ambos frentes. Pese a ello, los manifestantes continúan con sus demandas.



En un contexto navideño y los preparativos de fin de año, la Central Obrera Boliviana, ha radicalizado sus medidas de presión frente a lo que ellos denominan una medida anti humana, hambreadora y anti soberana.