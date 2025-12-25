Más de siete mil yaracuyanos participaron en la Cena Navideña más grande del mundo

Cena navideña más grande del mundo en Cocorote, Yaracuy

25 de diciembre de 2025.- En una demostración sin precedentes de organización comunitaria y espíritu decembrino, el municipio Cocorote del estado Yaracuy se convirtió este 24 de diciembre de 2025 en el epicentro de la Navidad venezolana. Bajo el lema de la «Cena Navideña más grande del planeta», la localidad logró servir la histórica cifra de siete mil platos tradicionales, lo que superó su propio récord del año anterior.



Desde tempranas horas de la mañana, la Avenida Madre Teresa de Calcuta se transformó en un inmenso comedor a cielo abierto. Más de 150 voluntarios, entre los que se encontraban las Cocineras de la Patria, personal de servicios públicos y vecinos de la zona, trabajaron arduamente para garantizar que cada comensal recibiera el calor del hogar en su mesa.



En ese sentido, el gobernador de la entidad, Leonardo Intoci, destacó que «cada año esta iniciativa crece porque hoy son siete mil personas, pero nos deja el reto para el año que viene puedan ser muchos más. Nosotros estamos en la calle con nuestro pueblo».



Igualmente, agradeció al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, por siempre apoyar el trabajo que pone en primer lugar al pueblo venezolano.