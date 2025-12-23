Incertidumbre para pensionados en Navidad: Retrasos en el pago del Bono contra la Guerra Económica

La víspera de la Nochebuena en Venezuela se vive hoy entre la tradición y la incertidumbre. Lo que debería ser una jornada dedicada a los preparativos de la cena navideña se ha convertido para miles de pensionados en una tensa espera frente a sus teléfonos, aguardando los mensajes con la información y confirmación de la llegada del Bono contra la Guerra Económica a través del Sistema Patria.

Aunque el proceso de pago inició este lunes 22 de diciembre de 2025, el ritmo de asignación ha sido notablemente lento. Al mediodía de este martes 23, una gran parte de los adultos mayores aún no cuenta con los fondos en sus monederos digitales. Esta situación ha generado un sentimiento de desamparo en un sector que, año tras año, siente que sus necesidades son postergadas para el final del cronograma oficial de pagos. Los adultos mayores denuncian una constante "discriminación", señalando que siempre son el último eslabón de la cadena en recibir los beneficios, enfrentando procesos de pago marcados por una lentitud asfixiante.

Un pago incompleto frente a la inflación

Más allá del retraso, la preocupación se centra también en la depreciación del monto recibido. Los pensionados han denunciado que, debido a la fluctuación cambiaria y la inflación, el bono —que debería representar un equivalente a 50 dólares— está llegando a los monederos virtuales por un valor de apenas $47,30.

Esta diferencia de $2,70 representa una pérdida aproximada de 778,78 bolívares, calculados a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), que este 23 de diciembre se cotiza en 288,44 Bs./$. Para un sector que depende exclusivamente de estos aportes para subsistir, este "recorte" indirecto significa la imposibilidad de adquirir productos básicos de la cesta alimentaria.

Una Navidad sin planificación

En la tradición venezolana, el nacimiento del Niño Jesús es sinónimo de reunión familiar en torno a la mesa para compartir las hallacas, el pan de jamón, el pernil y la ensalada de gallina. Platos muy difíciles de preparar debido a los altos costos, producto de la galopante inflación. Aún así los pensionados hacen malabares para por lo menos hacer una cena sencilla. Sin embargo, la demora en el Sistema Patria ha impedido que miles de adultos mayores puedan siquiera planificar las compras para la elaboración de estos platos, una labor que requiere días de preparación y una logística económica que hoy les es negada.

La escasez del monto, sumada a la impuntualidad del depósito, ha frustrado no solo la posibilidad de una cena digna, sino también los pequeños arreglos en el hogar que suelen realizarse en estas fechas.

Un llamado urgente a la eficiencia

Desde diversas plataformas sociales, los afectados hacen un llamado al Gobierno, a través del Sistema Patria para que agilicen la liberación de los fondos para todos los pensionados. En un contexto de altos costos y crisis económica, cada hora de retraso aleja más a los pensionados de la posibilidad de garantizar, al menos, los insumos mínimos para la cena de Navidad.

La deuda del Estado no es solo económica, sino moral: garantizar que quienes dedicaron su vida al trabajo puedan pasar una Nochebuena con un mínimo de bienestar y dignidad.