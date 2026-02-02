Plan Comunal del Café logra cosecha histórica y exportación al mundo

El Plan Comunal del Café es una de las historias más exitosas del modelo comunal y gracias a la organización popular y al apoyo del Gobierno Bolivariano, Venezuela logró una cosecha histórica en 2025, iniciando incluso la exportación de café comunero a diferentes países del mundo, informó el Ministerio del Poder popular para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana.

Esta iniciativa del presidente Nicolás Maduro y las Comunas cafetaleras, se constituyen en un logro que antecede al Gran Encuentro Nacional de Economía Comunal en Caracas, el próximo 4 de febrero.

Plan Café comunal

El plan comunal del café alcanzó una cosecha histórica de más de tres millones de quintales, fruto del trabajo de 69 mil familias productoras en todo el país.

Gracias a la transferencia directa de recursos y medios de producción es un éxito rotundo y modelo de referencia para el plan agroalimentario 2026, publicaron las autoridades del ministerio de Comunas en sus cuentas sociales, donde difundieron un video testimonial de esta capacidad productiva.

“Este modelo funciona porque las Comunas no solo producen, también procesan y comercializan el café, asegurando precios justos, calidad y sostenibilidad. Es la prueba de que, nuestras Comunas pueden competir y conquistar mercados globales sin perder nuestras raíces”, se informó en el material informativo audiovisual.

Bajo el impulso del Plan Alimentario, en el presente año se multiplicará esta política en cada comuna cafetalera y se proyectará al mundo para consolidar un modelo productivo exitoso y sostenible, con el respaldo firme de la Presidenta Encargada Delcy Rodríguez y en sintonía con la transformación económica liderada por el Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros.